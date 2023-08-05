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Стивенсон готов выйти на бой против Ломаченко

Бокс
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Получится хорошее шоу

Стивенсон готов выйти на бой против Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, экс-чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) заявил, что не против выйти на поединок против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Думаю, что этот бой должен пройти следующим. Ломаченко ждал, сразится ли он снова с Девином Хэйни. Учитывая, что Девин поднялся в первый полусредний вес, чтобы сразиться с Реджисом Прогрейсом, я считаю, что правильно провести бой с Ломаченко. Я не думаю, что есть другое такое сражение относительно уровня мастерства.

Лучшие должны сразиться с лучшими, и если лучшие хотят бороться с лучшими, выведите меня и Ломаченко на ринг. Я говорил это в социальных сетях и всюду, все знают, кого я хочу. Я хотел Девина. Этот бой пока провалился. Следующий лучший в очереди – Ломаченко.

У меня в списке трое ребят, они самые лучшие, и я хочу устроить большие бои" – сказал он.

Напомним, ранее Теренс Кроуфорд заявил, что может завершить карьеру.

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В статье: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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