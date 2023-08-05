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Фьюри-старший: Бой с Усиком обязательно состоится, это только вопрос времени
Александр может не дожить до 130
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Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри заявил, что его сын обязательно проведет бой против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО), одна пока он не может сказать, когда это произойдет. Его слова цитирует boxing-social.com:
"Как я уже неоднократно говорил, Тайсон должен сразиться с Усиком, и он сделает это. Это только вопрос времени.
Придет время, когда они соберутся вместе. Я уверен, что тогда они смогут совершить этот бой. Это решено. Бой состоится, но я просто не могу сказать вам, когда. Безусловно, мы увидим этот поединок, я уверен" – сказала она.
Напомним, что ранее Стивенсон
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