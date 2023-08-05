Дюбуа: Я должен нокаутировать Усика

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) рассказал о своем плане на бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"На мой взгляд, в первом поединке Эй Джей был слишком осторожным в бою с Усиком. С Александром нужно быть агрессивным, это не секрет. Нельзя стоять там и пытаться перебоксировать его или что-нибудь другое, нужно натолкнуть его.

Конечно, мне нужно его нокаутировать, и это в Польше на выездной площадке. Это должно быть что-то поразительное, что-то удивительное, я хочу одержать поразительную победу. Я не очень хочу победить по очкам, я хочу одержать полную победу" – сказал он.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).