Усик показал фото из подготовки к бою против Дюбуа

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен проводит последние приготовления к бою против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). Соответствующие снимки украинец разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дюбуа раскрыл план на поединок с Усиком.