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Усик показал фото из подготовки к бою против Дюбуа
Александр в повышенной готовности
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен проводит последние приготовления к бою против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). Соответствующие снимки украинец разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дюбуа
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