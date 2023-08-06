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Известный финский супертяж дал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Бокс
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Известный финский супертяж дал прогноз на бой Усик – Дюбуа

https://ringside24.com/

UA-Футбол
Новина українською

Финский супертяж Отто Валин (25-1; 14 КО) дал свой прогноз на бой между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1; 18 КО). Его слова цитирует YouTube-канал Boxing News:

"Я думаю, что у Дюбуа всегда есть шансы, потому что он мощный панчер. Дюбуа – сильный парень. Усик отлично смотрелся в боях с Джошуа, но он не выглядел так здорово в поединках с Дереком Чисорой и Чаззом Уизерспуном.

Посмотрим, что произойдет. Главное – стили. Безусловно, Усик будет большим фаворитом, но я считаю, что никого нельзя сбрасывать со счетов. Особенно такого мощного панчера, как Дюбуа" – сказал он.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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В статье: Александр Усик
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