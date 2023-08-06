Бывший соперник Усика готов выйти на бой против Джошуа

Американский супертяж Майкл Хантер (20-1-2; 14 КО) готов выйти на бой против британца Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) вместо Диллиана Уайта (29-3; 19 КО), провалившего тест на допинг. Слова американца цитирует Seconds Out:

"Безусловно, я согласился бы выйти на сражение вместо Уайта. У нас с Джошуа сложились собственные отношения, мы работали вместе в течение месяца. Я думаю, что это было бы хорошо для бокса. Никто не проиграл бы в этой ситуации.

Я считаю, что был бы хорошим именем в этой ситуации. Я бы это сделал. Я был на ринге с Джошуа, я ценю его. Мне было бы интересно выйти с ним на ринг и подраться. Я сомневаюсь, что это произойдет, но надеюсь, что они спасут шоу, потому что Джошуа работал и тренировался очень усердно, был очень сосредоточен" – сказал он.