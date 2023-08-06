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Дэвид Хэй объявил имя следующего соперника Джошуа

Бокс
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Дэвид Хэй объявил имя следующего соперника Джошуа

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Бывший супертяж Дэвид Хэй рассказал, что его друг Дерек Чисора (33-13; 23 КО) станет следующим соперником Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) и заменит Диллиана Уайта (29-3; 19 КО), ранее провалившего допинг-тест.

"Приблизительно неделю назад мне позвонил Дерек Чисора и рассказал, что произойдет. Дерек сказал мне, что Диллиан провалит тест на запрещенные препараты.

Также Чисора еще неделю назад сказал мне, что подерется с Энтони. Дерек готовился к бою" – цитирует слова Хэя агентство NoSmokeSport.

Напомним, ранее бывший соперник Усик вызвал Джошуа на бой.

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В статье: Дэвид Хэй
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