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Дэвид Хэй объявил имя следующего соперника Джошуа
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Фото: Getty Images
Бывший супертяж Дэвид Хэй рассказал, что его друг Дерек Чисора (33-13; 23 КО) станет следующим соперником Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) и заменит Диллиана Уайта (29-3; 19 КО), ранее
"Приблизительно неделю назад мне позвонил Дерек Чисора и рассказал, что произойдет. Дерек сказал мне, что Диллиан провалит тест на запрещенные препараты.
Также Чисора еще неделю назад сказал мне, что подерется с Энтони. Дерек готовился к бою" – цитирует слова Хэя агентство NoSmokeSport.
Напомним, ранее бывший соперник Усик
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