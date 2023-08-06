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Стивенсон: Я побью Ломаченко, а мне скажут, что он уже просто слишком стар
Сначала побей
Американский легковес, экс-чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) рассказал о своем плане на бой против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО).
"WBC говорит, что титул легкого веса стал вакантным и я буду драться за него. Хэйни остается "чемпионом в отпуске" и может позже вернуться, чтобы совершить бой со мной. Если я получу бой с Ломаченко, то я намерен доминировать.
Я не собираюсь действовать осторожно, хочу показать шоу и быть самим собой. Получу ли я признание? Не думаю. Я побью Ломаченко, а мне скажут, что он уже слишком старый или что-то такое. Меня это не волнует" – сказал он.
Напомним, что ранее Стивенсон
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