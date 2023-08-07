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Джон Фьюри: Тайсон обязательно проведет бой с Усиком

Бокс
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Отец Цыганского короля продолжает впустую говорить о бое

Джон Фьюри: Тайсон обязательно проведет бой с Усиком

The Sun

Новина українською

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, рассказал, состоится ли бой между его сыном и чемпионом WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

"Тайсон – чемпион мира. Он король ринга. К нему ведут все дороги. Если вы собираетесь сразиться с Тайсоном, делайте то, что обещали, встаньте в очередь и возьмите то, что вам предложат. Тогда бой состоится в будущем.

Сейчас Тайсон находится на том этапе своей карьеры, где может и собирается делать то, что хочет делать. И я не могу винить его — он заслужил это право. Как я уже сказал, всё должно произойти, он должен сразиться с Усиком.

Он сразится с Александром — это лишь вопрос времени, когда они смогут встретиться. А я уверен, что смогут, уверен, что так и будет. Это точно произойдёт, но я просто не могу сказать вам, когда именно. Но это случится, я точно знаю", — приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.

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В статье: Тайсон Фьюри
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