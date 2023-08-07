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Джейк Пол бросил вызов Конору Макгрегору

Бокс
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Ждем ещё один интересный бой

Джейк Пол бросил вызов Конору Макгрегору

Фото: sport24.ru

Новина українською

Американский блогер Джейк Пол обратился к ирландцу Конору Макгрегору, который ранее сделал несколько выпадов в его сторону.

"Дружище, тебе нужно пройти реабилитацию, а потом в USADA. А до тех пор заткнись нахрен. Флойд играл с тобой. Дастин прижал тебя. Хабиб и Нейт задушили тебя. И я бы навсегда загнал тебя в гроб, даже если бы ты был навеселе.

Молодец, что удалил свои твиты, Конни. Позвони мне, как только выйдешь из реабилитационного центра или тюрьмы", — написал Пол в социальных сетях.

В ночь с 5 на 6 августа блогер Джейк Пол и Нейт Диаз провели поединок. Победу одержал Пол единогласным решением судей.

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В статье: Конор Макгрегор Джейк Пол
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