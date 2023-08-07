Усик боксировал с травмой в бою с Чисорой

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, что в бою с Дереком Чисорой (33-13, 23 КО) он был травмирован.

"Возможно, они сделали вывод из моего поединка с Чисорой. Возможно. Это нам на руку. Почему? Потому что к бою с Дереком я готовился 3 раза. У нас карантин, перенос, потом отмена поединка. С Чисорой был уникальный поединок. Некоторые пояснения к этому скажу.. У меня где-то за неделю до боя, последние спарринги, я об этом никому не говорил, потому что вот-вот спарринги, бой, он и так срывался – у меня немного начал болеть локоть.

Думал: "подумаешь там, иногда это происходит у профессиональных спортсменов". Когда мы уже приехали в Лондон, боль уже усилилась. В поединке, когда Дерек хлопнул по руке, заперло локоть, я не мог его выпрямить. Потом снова какая-то атака, он снова в этот локоть бьет – он бах и отпустил. Думаю: "ого, что за волшебные удары". Потом я пробил, не помню во 2-м или 3-м раунде, в лоб ему прилетело. У меня полрука работало. Когда я сидел и мы общались с тренером Юрием Ивановичем, он говорил мне: "Да, осторожно, давай просто забирать раунды. Я понимаю, что ты можешь сделать это".

Где-то прилетает, я вижу, что он плывет, а я добить его не могу, физически не могу добить, потому что нет рук. Такой тяжелый поединок, по ребрам он мне предоставлял – тест супертяжей был пройден. Мне кажется, что Энтони, он присутствовал на том поединке, они могли из этого боя сделать какие-то выводы: "Да, ну что он, подумаешь, в крузерах у него были, а тут поднажмем что-нибудь".