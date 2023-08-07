Джейк Пол - о бое с Диазом: Короля кардио превзошли на его же поле

Боксирующий видеоблогер и звезда социальных сетей Джейк Пол на минувших выходных одержал седьмую победу по правилам профессионального бокса.

На этот раз им был перебоксирован Нейт Диас.

"Короля кардио превзошли на его же поле. Не дайте ему вас одурачить, это именно его команда потребовала десятираундовый поединок. Я согласился, потому что не хотел никаких оправданий. И спасибо Нейту за то, что он сам не стал оправдываться", - написал Джейк.