Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джейк Пол - о бое с Диазом: Короля кардио превзошли на его же поле
Неожиданная победа
Фото: mma.bg
Боксирующий видеоблогер и звезда социальных сетей Джейк Пол на минувших выходных одержал седьмую победу по правилам профессионального бокса.
На этот раз им был перебоксирован Нейт Диас.
"Короля кардио превзошли на его же поле. Не дайте ему вас одурачить, это именно его команда потребовала десятираундовый поединок. Я согласился, потому что не хотел никаких оправданий. И спасибо Нейту за то, что он сам не стал оправдываться", - написал Джейк.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fightnews
Популярное сейчас
- Бенфика договорилась с Шахтером о трансфере Трубина
- Наступила шипами на лежащую соперницу. Фол, из-за которого женская сборная Англии осталась в меньшинстве в 1/8 финала ЧМ
- Жребий раунда плей-офф Лиги Европы: пара Днепра-1 выпала Заре
- Срочно: Бой Джошуа – Уайт отменен, причина – настоящий скандал
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн