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Промоутер: Допинг - большой позор для Уайта

Бокс
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Фрэнк Уоррен прокомментировал проваленный допинг-тест Диллиана Уайта

Промоутер: Допинг - большой позор для Уайта

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Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал проваленный допинг-тест Диллиана Уайта, из-за чего сорвался его бой с Энтони Джошуа.

"Это большой позор и лучший способ избавиться от него - провести слушания по этому делу как можно быстрее. Если то, что говорит Уайт, окажется правдой, он будет реабилитирован. Если нет, это его конец. Он будет дисквалифицирован на долгое время.

Главная проблема заключается в том, что такие дела решаются очень долго. Это всегда затягивается. В конце концов, это тянет спорт вниз.

Итак, я думаю, что Британский боксерский совет по контролю должен стоять на своем и как можно быстрее объявить слушания", - сказал Уоррен.

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В статье: Бокс Фрэнк Уоррен Диллиан Уайт
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