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Усик показал свою подготовку к бою с Дюбуа
Эффектные фото
https://ringside24.com/
Вчера в Польше чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе Александр Усик провел открытую тренировку для медиа.
Украинский чемпион демонстрировал свою прекрасную форму и хорошее настроение.
Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
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Фото – K2 Promotions
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Источник:K2 Promotions
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