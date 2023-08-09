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Усик показал свою подготовку к бою с Дюбуа

Бокс
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Усик показал свою подготовку к бою с Дюбуа

https://ringside24.com/

Новина українською

Вчера в Польше чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе Александр Усик провел открытую тренировку для медиа.

Украинский чемпион демонстрировал свою прекрасную форму и хорошее настроение.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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Фото – K2 Promotions

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В статье: Александр Усик Бокс Дэниэл Дюбуа
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Источник:
K2 Promotions

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