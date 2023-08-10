Тайсон Фьюри: За последний год я 2 или 3 раза пытался устроить бой с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) считает, что Энтони Джошуа избегает боя с ним.

"За последний год я 2 или 3 раза пытался устроить бой. Это всегда не происходит по какой-либо причине. Я не оптимист. В течение недели переговоров этого года я сохранял большой оптимизм.

Я из года в год думал, что мы с Джошуа подеремся. Он годами не хотел принимать этот вызов. Так что ты не можешь заставить кого-то сделать, сколько бы денег или поясов не стояло бы на кону.

Вы не можете заставить кого делать то, что он делать не хочет. Если только обе стороны не захотят сразиться, то устроить бой не получится, как мы видели в течение последних лет", - рассказал Фьюри в интервью SkySports.