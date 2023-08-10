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Энтони Джошуа показал свою физическую форму накануне боя
Боксер поднабрал
фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) показал актуальную форму перед боем с финном Робертом Хелениусом (32-4, 21 KO), который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).
Энтони Джошуа в последнем бою победил судейским решением Джермейна Франклина.
Роберту Хелениусу в своём последнем бою остановил в третьем раунде соотечественника Мику Миелонена.
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