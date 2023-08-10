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Энтони Джошуа показал свою физическую форму накануне боя

Бокс
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Боксер поднабрал

Энтони Джошуа показал свою физическую форму накануне боя

фото - boxingscene.com

Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) показал актуальную форму перед боем с финном Робертом Хелениусом (32-4, 21 KO), который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

Энтони Джошуа в последнем бою победил судейским решением Джермейна Франклина.

Роберту Хелениусу в своём последнем бою остановил в третьем раунде соотечественника Мику Миелонена.

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В статье: Энтони Джошуа
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