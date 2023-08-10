Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа отреагировал на позитивный допинг-тест Уайта
Британец шокирован новостью
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа прокомментировал проваленный допинг-тест соотечественника Диллиана Уайта, реванш с которым должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания).
"Я никому не желаю зла. Я не смеюсь над падением Диллиана Уайта. Ему тяжело из-за того, через что он проходит, и это нехорошо для бокса.
Я воздержусь, зачем измываться над ним, когда вокруг так много бойцов, ранее признанных виновными и продолжающих выступать. Я нахожу это странным", – приводит слова Джошуа издание Boxing Social.
Напомним, ранее стало известно, что на замену Уайту выйдет финский ветеран Роберт Хелениус (32-4, 21 KO).
Популярное сейчас
- Норвежский хавбек Динамо Москва расторг контракт с клубом после атаки дронов по столице России
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- В аэропорту в Москве произошел взрыв, возник сильный пожар – россияне заявили об атаке БПЛА ВСУ
- Дэвид Хэй объявил имя следующего соперника Джошуа
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО