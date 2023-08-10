Пакьяо готов стать тренером Наоя Иноуэ

Чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что хотел бы потренировать чемпиона в четырёх дивизионах японца Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO).

"Мне нравится Иноуэ. До того, как он стал многократным чемпионом, я обучал его в Японии. Наоя хочет пройти много дивизионов. И я надеюсь, что смогу дать ему уроки и проследить за его тренировками.

Я хотел бы тренировать его и следить за его тренировками, если он решит и дальше подниматься в весе. Его выступление против Фултона? Фантастика. Это было великолепно: скорость, сила… Поздравляю", – приводит слова Пакьяо Little Giant Boxing.

Напомним, что 25 июля 2023 года Иноуэ досрочно победил американца Стивена Фултона.