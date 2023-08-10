  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пакьяо готов стать тренером Наоя Иноуэ
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пакьяо готов стать тренером Наоя Иноуэ

Бокс
(1 голосов)

Посмотрим, удастся ли

Пакьяо готов стать тренером Наоя Иноуэ

Новина українською

Чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что хотел бы потренировать чемпиона в четырёх дивизионах японца Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO).

"Мне нравится Иноуэ. До того, как он стал многократным чемпионом, я обучал его в Японии. Наоя хочет пройти много дивизионов. И я надеюсь, что смогу дать ему уроки и проследить за его тренировками.

Я хотел бы тренировать его и следить за его тренировками, если он решит и дальше подниматься в весе. Его выступление против Фултона? Фантастика. Это было великолепно: скорость, сила… Поздравляю", – приводит слова Пакьяо Little Giant Boxing.

Напомним, что 25 июля 2023 года Иноуэ досрочно победил американца Стивена Фултона.

По теме
yellow-arrow
Джошуа рассказал, почему согласился на бой с Хелениусом
yellow-arrow
Джошуа отреагировал на позитивный допинг-тест Уайта
yellow-arrow
Энтони Джошуа показал свою физическую форму накануне боя
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэнни Пакьяо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде