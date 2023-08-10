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Пакьяо готов стать тренером Наоя Иноуэ
Посмотрим, удастся ли
Чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что хотел бы потренировать чемпиона в четырёх дивизионах японца Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO).
"Мне нравится Иноуэ. До того, как он стал многократным чемпионом, я обучал его в Японии. Наоя хочет пройти много дивизионов. И я надеюсь, что смогу дать ему уроки и проследить за его тренировками.
Я хотел бы тренировать его и следить за его тренировками, если он решит и дальше подниматься в весе. Его выступление против Фултона? Фантастика. Это было великолепно: скорость, сила… Поздравляю", – приводит слова Пакьяо Little Giant Boxing.
Напомним, что 25 июля 2023 года Иноуэ досрочно победил американца Стивена Фултона.
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