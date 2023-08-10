Джошуа рассказал, почему согласился на бой с Хелениусом

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа рассказал, почему согласился провести бой с финским ветераном Робертом Хелениусом (32-4, 21 KO).

Напомним, что поединок состоится12 августа в Лондоне (Великобритания). Изначально соперником Джошуа должен был быть Диллиан Уайт, но он провалил тест на допинг.

"Я посмотрел на участников шоу… Понимаю, как много для них значат соревнования. Знаю, как усердно работали ребята из промоутерской компании, не только Эдди Хирн, весь наш персонал. Я не хотел подводить своего тренера, DAZN, так что это своего рода ответственность.

Поздние замены – не идеальный сценарий, но так происходит уже в третий раз. У нас были Кубрат Пулев, Такам и Энди Руис, так что подобное случается", – приводит слова Джошуа Yahoo Sports.