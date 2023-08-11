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Ломаченко отказывается проводить бой со Стивенсоном
Украинский боксер не может сосредоточиться на поединке
Промоутер Боб Арум рассказал, что украинский боксёр Василий Ломаченко принял решение отказаться от поединка с американцем Шакуром Стивенсоном.
Ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что Стивенсон сразится за вакантный титул в лёгком весе (до 61,2 кг), который оставит Девин Хейни, с бойцом, занимающим наивысшее место в рейтинге организации – в настоящий момент им является Ломаченко.
"Ломаченко не будет проводить поединок в этом году. Он хочет взять время на отдых. Ситуация на Украине до сих пор непростая. Он не может сфокусироваться на тренировочном процессе. Я не думаю, что его отказ как-то связан с Шакуром", — сказал Арум на канале Isaiah Tilson 360 Talking Points в YouTube.
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