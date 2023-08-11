  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко отказывается проводить бой со Стивенсоном
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко отказывается проводить бой со Стивенсоном

Бокс
(1 голосов)

Украинский боксер не может сосредоточиться на поединке

Ломаченко отказывается проводить бой со Стивенсоном

Новина українською

Промоутер Боб Арум рассказал, что украинский боксёр Василий Ломаченко принял решение отказаться от поединка с американцем Шакуром Стивенсоном.

Ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что Стивенсон сразится за вакантный титул в лёгком весе (до 61,2 кг), который оставит Девин Хейни, с бойцом, занимающим наивысшее место в рейтинге организации – в настоящий момент им является Ломаченко.

"Ломаченко не будет проводить поединок в этом году. Он хочет взять время на отдых. Ситуация на Украине до сих пор непростая. Он не может сфокусироваться на тренировочном процессе. Я не думаю, что его отказ как-то связан с Шакуром", — сказал Арум на канале Isaiah Tilson 360 Talking Points в YouTube.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Джошуа и Хелениус провели дуэль взглядов
yellow-arrow
Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о проведении боя
yellow-arrow
Джошуа рассказал, почему согласился на бой с Хелениусом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде