Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о проведении боя

Известный американский предприниматель Илон Маск рассказал о договорённости с властями Италии о поединке с другим бизнесменом Марком Цукербергом.

"Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга (не UFC). Прямая трансляция будет на этой платформе (Twitter) и в Meta. Всё, что попадёт в кадр камеры, будет изображать древний Рим, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте. Всё происходящее будет отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии. Все вырученные средства пойдут ветеранам", — написал Маск в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Маска и Цукерберга может состояться в римском Колизее.