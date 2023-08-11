  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о проведении боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о проведении боя

Бокс
(1 голосов)

Он, скорее всего, состоится в Италии

Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о проведении боя

фото - Getty Images

Новина українською

Известный американский предприниматель Илон Маск рассказал о договорённости с властями Италии о поединке с другим бизнесменом Марком Цукербергом.

"Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга (не UFC). Прямая трансляция будет на этой платформе (Twitter) и в Meta. Всё, что попадёт в кадр камеры, будет изображать древний Рим, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте. Всё происходящее будет отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии. Все вырученные средства пойдут ветеранам", — написал Маск в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Маска и Цукерберга может состояться в римском Колизее.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Джошуа и Хелениус провели дуэль взглядов
yellow-arrow
Ломаченко отказывается проводить бой со Стивенсоном
yellow-arrow
Джошуа рассказал, почему согласился на бой с Хелениусом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илон Маск Марк Цукерберг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде