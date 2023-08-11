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ВИДЕО. Джошуа и Хелениус провели дуэль взглядов

Бокс
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Не обошлось и без словесных перепалок

ВИДЕО. Джошуа и Хелениус провели дуэль взглядов

Фото: fightnews.info

Новина українською

Британский боксёр Энтони Джошуа и финн Роберт Хелениус в преддверии очного поединка приняли участие в дуэли взглядов.

Во время стердауна спортсмены пообщались друг с другом:

Джошуа: у тебя проблемы?

Хелениус: никаких проблем.

Джошуа: либо мы будем драться сейчас, либо мы будем драться завтра, в любом случае мы будем драться.

Напомним, поединок Джошуа и Хелениуса состоится 12 августа в ходе турнира на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания).

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В статье: Энтони Джошуа Роберт Хелениус
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