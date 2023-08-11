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ВИДЕО. Джошуа и Хелениус провели дуэль взглядов
Не обошлось и без словесных перепалок
Фото: fightnews.info
Британский боксёр Энтони Джошуа и финн Роберт Хелениус в преддверии очного поединка приняли участие в дуэли взглядов.
Во время стердауна спортсмены пообщались друг с другом:
Джошуа: у тебя проблемы?
Хелениус: никаких проблем.
Джошуа: либо мы будем драться сейчас, либо мы будем драться завтра, в любом случае мы будем драться.
Напомним, поединок Джошуа и Хелениуса состоится 12 августа в ходе турнира на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания).
‼️ Anthony Joshua and Robert Helenius exchanging words in a heated final face-off: "Have you got a problem with me? Either we're gonna fight now or we're gonna fight tomorrow, either way we're gonna fight."— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 11, 2023
[???? @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/q9YntZ81VZ
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