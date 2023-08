ВИДЕО. Джошуа и Хелениус провели дуэль взглядов

Британский боксёр Энтони Джошуа и финн Роберт Хелениус в преддверии очного поединка приняли участие в дуэли взглядов.

Во время стердауна спортсмены пообщались друг с другом:

Джошуа: у тебя проблемы?

Хелениус: никаких проблем.

Джошуа: либо мы будем драться сейчас, либо мы будем драться завтра, в любом случае мы будем драться.

Напомним, поединок Джошуа и Хелениуса состоится 12 августа в ходе турнира на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания).

‼️ Anthony Joshua and Robert Helenius exchanging words in a heated final face-off: "Have you got a problem with me? Either we're gonna fight now or we're gonna fight tomorrow, either way we're gonna fight."



[???? @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/q9YntZ81VZ