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Джошуа: Я собираюсь победить Хелениуса в первом раунде
Перспективное заявление на успех
Британский супертяжелый Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) поделился своими планами на бой против финского спортсмена Роберта Хелениуса (32-4; 21 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:
"Я не могу потерпеть неудачу. Это хорошее давление. Я должен бороться вовсю и победить.
Всегда будут сравнения, но это мое сражение с Хелениусом. Не бой Уайлдера или кого-нибудь еще. Имеются только я и он.
Роберт намерен рискнуть. Что ему терять? Это будет хороший поединок, но я собираюсь победить Хелениуса в первом раунде, если смогу. Я должен сделать это" – сказал он.
Напомним, что бой Джошуа – Хелениус пройдет 12 августа на арене О2 в Лондоне.
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