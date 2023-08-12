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Чисора обратился к Джошуа: Выйди на ринг и отправь этого парня спать
Британцу нужна уверенная победа
Британский супертяж Дерек Чисора (33-13; 23 КО) обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) перед его поединком против финна Роберта Хелениуса (32-4; 21 КО). Его слова цитирует Boxing Social:
"Я надеюсь, что Энтони это увидит. Если он не нокаутирует этого парня за три раунда, это будет позорно.
Ему нужно нокаутировать Хелениуса в первом, втором или третьем раунде. Итак, мы можем увидеть скорое завершение вечера и пойти домой.
Я не хочу, чтобы Джошуа пытался изучить что-нибудь новое. Выйди на ринг и отправь этого парня спать. С Джермейном Франклином он учился и не вкладывался в удары.
Зрителям нужен нокаут от Джошуа. Он нужен не ему, а фанатам" – сказал он.
Напомним, что ранее Джошуа
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