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Чисора обратился к Джошуа: Выйди на ринг и отправь этого парня спать

Бокс
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Британцу нужна уверенная победа

Чисора обратился к Джошуа: Выйди на ринг и отправь этого парня спать

UA-Футбол
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Британский супертяж Дерек Чисора (33-13; 23 КО) обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) перед его поединком против финна Роберта Хелениуса (32-4; 21 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Я надеюсь, что Энтони это увидит. Если он не нокаутирует этого парня за три раунда, это будет позорно.

Ему нужно нокаутировать Хелениуса в первом, втором или третьем раунде. Итак, мы можем увидеть скорое завершение вечера и пойти домой.

Я не хочу, чтобы Джошуа пытался изучить что-нибудь новое. Выйди на ринг и отправь этого парня спать. С Джермейном Франклином он учился и не вкладывался в удары.

Зрителям нужен нокаут от Джошуа. Он нужен не ему, а фанатам" – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал о плане на бой против Хелениуса.

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В статье: Энтони Джошуа Дерек Чисора Роберт Хелениус
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