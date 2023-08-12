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Промоутер Фьюри хотел бы организовать бой Тайсона против Джошуа

Бокс
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Промоутер Фьюри хотел бы организовать бой Тайсона против Джошуа

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что хотел бы организовать бой своего подопечного против Энтони Джошуа (25-3; 22 КО). Его слова цитирует boxingscene.com:

"Будь я промоутером Энтони Джошуа, то устроил бы бой против Тайсона Фьюри. Я бы даже выставил его против Фьюри через два месяца после реванша с Александром Усиком, поскольку в том поединке его не избили. Может быть, тогда он получил психологический вред, но в психологическом плане Джошуа уже несколько лет не тот.

Вы не захотите снова видеть Джошуа на ринге с Усиком. Так что если он не подерется с Усиком, бойцом с наибольшим количеством титулов, и не захочет сразиться с обладателем пояса WBC, каковым является Тайсон Фьюри, то что он захочет сделать? Джошуа считает, что он станет лучше и сможет преодолеть этих ребят? Его команда пытается продать эту историю, но они продают чепуху" – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал о плане на бой против Хелениуса.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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