Дюбуа завершил тренировочный лагерь перед поединком против Усика. Фото

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) завершил тренировочный лагерь перед поединком против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Вернулся в Лондон после великолепного лагеря в Испании. В следующий раз, когда я покину Великобританию, планирую получить новые пояса в Польше" – написал он.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).