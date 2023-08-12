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Дюбуа завершил тренировочный лагерь перед поединком против Усика. Фото
Нас ожидает ожесточенное противостояние
Британский супертяж Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) завершил тренировочный лагерь перед поединком против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
"Вернулся в Лондон после великолепного лагеря в Испании. В следующий раз, когда я покину Великобританию, планирую получить новые пояса в Польше" – написал он.
Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
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