Промоутер Джошуа намекнул, кто может стать следующим соперником Энтони

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что после поединка его подопечного против Роберта Хеллениуса (32-4; 21 КО) американец Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) может стать следующим соперником для Эй Джея. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Если Джошуа в субботу вечером продемонстрирует блестящее выступление и вырубит этого парня, то импульс снова начнет нарастать. После этого люди, не верящие в него, снова начнут верить. Они поверят, что он может избить Деонтея Уайлдера.

Конечно, я не сомневаюсь, что Энтони победит Уайлдера. Это опасный бой, но я не сомневаюсь в его победе. Откуда у людей это мышление, что Энтони является аутсайдером в бою с Уайлдером? Кого побеждал Деонтей? Луис Ортис, которому 40 лет, или около того. Кстати, Уайлдер проиграл ему каждый раунд, пока не нокаутировал.

Начните уважать Джошуа. Поэтому хочу увидеть импульс" – сказал он.