Хелениус: Если Джошуа меня недооценивает, то это самый лучший сценарий

Финский супертяж Роберт Хелениус (32-4; 21 КО) поделился своими планами на бой против британца Энтони Джошуа (25-3; 22 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я думаю, что Джошуа испытывает большее давление. Возможно, он считает, что выйдет и ошеломит меня, но я занимаюсь боксом 26 лет. Я был спарринг-партнером Джошуа. Думаю, мы провели вместе около 80 раундов спаррингов. Я считаю, что его удивит моя ударная мощь. Это было много лет назад, но наши спарринги все равно дают представление о нем. Мне кажется, что тогда это были равные спарринги. Конечно, я спарринговал с большими ребятами в лагерях Кличко, Фьюри и Уайлдера. Я проводил спарринги по всему миру, поэтому у меня есть опыт.

Если Джошуа меня недооценивает, это лучший сценарий, поскольку я думаю, что шокирую его, когда он выйдет со мной на ринг. Джошуа – твердый боец. Он всегда был жестким, но я считаю, что для меня это идеальный момент, чтобы сразиться с ним. Я думаю, его слабость в том, что когда он пропускает, то начинает нервничать и бояться" – сказал он.

Напомним, что бой Джошуа – Хелениус состоится 12 августа в Лондоне на арене О2.