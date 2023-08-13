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Джошуа: Хочу поблагодарить Роберта за то, что спас шоу

Бокс
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Слова абсолютного уважения

Джошуа: Хочу поблагодарить Роберта за то, что спас шоу

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британский супертяж Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) прокомментировал победу в поединке против финна Роберта Хелениуса (32-5; 21 КО). Его слова цитирует belfasttelegraph.co.uk:

"Я просто хочу поаплодировать Роберту Хелениусу за то, что он принял это сражение. Люди должны оставить меня в покое. Это мое время на ринге. Дайте мне подышать.

У этого парня есть талант. Мне пришлось просчитывать его, потому что он был поздней заменой. Я хочу поблагодарить его за то, что спас шоу.

Я не хочу говорить слишком много. У меня болит спина из-за того, что я тяну супертяжелый вес" – сказал он.

Напомним, что ранее Дюбуа завершил тренировочный лагерь в бою против Усика.

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В статье: Энтони Джошуа Роберт Хелениус
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