Джошуа: Хочу поблагодарить Роберта за то, что спас шоу

Британский супертяж Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) прокомментировал победу в поединке против финна Роберта Хелениуса (32-5; 21 КО). Его слова цитирует belfasttelegraph.co.uk:

"Я просто хочу поаплодировать Роберту Хелениусу за то, что он принял это сражение. Люди должны оставить меня в покое. Это мое время на ринге. Дайте мне подышать.

У этого парня есть талант. Мне пришлось просчитывать его, потому что он был поздней заменой. Я хочу поблагодарить его за то, что спас шоу.

Я не хочу говорить слишком много. У меня болит спина из-за того, что я тяну супертяжелый вес" – сказал он.