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Джошуа: Хочу поблагодарить Роберта за то, что спас шоу
Слова абсолютного уважения
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) прокомментировал
"Я просто хочу поаплодировать Роберту Хелениусу за то, что он принял это сражение. Люди должны оставить меня в покое. Это мое время на ринге. Дайте мне подышать.
У этого парня есть талант. Мне пришлось просчитывать его, потому что он был поздней заменой. Я хочу поблагодарить его за то, что спас шоу.
Я не хочу говорить слишком много. У меня болит спина из-за того, что я тяну супертяжелый вес" – сказал он.
Напомним, что ранее Дюбуа
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