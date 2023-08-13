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Макгрегор напоил Джошуа пивом после победы над Хелениусом. Фото
Ирландец в своем стиле
Легенда UFC Конор Макгрегор в своем стиле поздравил британца Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) с
После завершения боя ирландец налил своему другу большую кружку пива и угостил его прямо из рук.
Напомним, что ранее Джошуа
A celebratory pint @ForgedStout @TheNotoriousMMA x @anthonyjoshua #JoshuaHelenius pic.twitter.com/rEmwNbSdTf— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 12, 2023
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