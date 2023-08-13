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Макгрегор напоил Джошуа пивом после победы над Хелениусом. Фото

Бокс
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Ирландец в своем стиле

Макгрегор напоил Джошуа пивом после победы над Хелениусом. Фото

UA-Футбол
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Легенда UFC Конор Макгрегор в своем стиле поздравил британца Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) с победой в поединке против фина Роберта Хелениуса (32-5; 21 КО).

После завершения боя ирландец налил своему другу большую кружку пива и угостил его прямо из рук.

Напомним, что ранее Джошуа прокомментировал победу над Хелениусом.

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В статье: Энтони Джошуа Конор Макгрегор
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