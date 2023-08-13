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Джошуа назвал имя своего следующего соперника, это просто ТОП

Бокс
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Нас ожидает отличный махач

Джошуа назвал имя своего следующего соперника, это просто ТОП

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) после победы над Робертом Хелениусом (32-5; 21 КО) рассказал, кто станет его следующим соперником.

"Похоже, что Уайлдер будет следующим. Я просто рад, что мы начинаем работать над этим сражением. Возможно, в ближайшее время все решится.

Это хорошее противостояние для бокса и моего наследия. Пройдут годы, вы обернетесь, посмотрите и скажете: "Вау, этот парень дрался со всеми". Вот что важно в наши дни, а не защищать свой ноль или заботится о чем-нибудь другом. Нелегко побеждать в этих больших боях, но я доверяю своей команде" – сказал он.

Напомним, что Макгрегор напоил Джошуа после боя против Хелениуса.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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