  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Джошуа: Сейчас Энтони готов к большим боям, он отдал этому спорту все
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Джошуа: Сейчас Энтони готов к большим боям, он отдал этому спорту все

Бокс
(1 голосов)

Нужно большое сражение

Промоутер Джошуа: Сейчас Энтони готов к большим боям, он отдал этому спорту все

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн прокомментировал победу своего подопечного в поединке против Роберта Хелениуса (32-5; 21 КО). Его слова цитирует Ring News 24:

"Независимо от того, поддерживаете ли вы Джоша, считаете, что он способен творить великие дела или нет, все уже изменилось. Сейчас Энтони – зрелый супертяж. И я знаю, что все хотят увидеть нокауты в первом, втором и третьем раундах, но против Хелениуса он не торопился и сделал один из нокаутов года.

Поединок с Уайлдером – это то, что мы хотим. У нас есть план на три боя. Хелениус, Уайлдер, а затем Тайсон Фьюри. Это наши амбиции.

Мы верим, что Энтони сможет победить Уайлдера. Сегодня вечером начнется Skills Challenge, поэтому мы попытаемся завершить это соглашение в течение нескольких дней. Мы рассматриваем январь и мы готовы подписать соглашение на эту дату. Саудовская Аравия хочет провести один из самых больших боев всех времен в тяжелом весе, и мы готовы к этому.

Джошуа готов к этому бою. Он отдал этому виду спорта все. Он отдал британскому боксу все. Сейчас он готов к большим боям" – сказал он.

По теме
yellow-arrow
Усик показал свою форму за две недели до боя с Дюбуа. Фото
yellow-arrow
Джошуа – Хелениус: Подборка лучших моментов боя супертяжей. Видео
yellow-arrow
Джошуа назвал имя своего следующего соперника, это просто ТОП
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде