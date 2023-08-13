Промоутер Джошуа: Сейчас Энтони готов к большим боям, он отдал этому спорту все

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн прокомментировал победу своего подопечного в поединке против Роберта Хелениуса (32-5; 21 КО). Его слова цитирует Ring News 24:

"Независимо от того, поддерживаете ли вы Джоша, считаете, что он способен творить великие дела или нет, все уже изменилось. Сейчас Энтони – зрелый супертяж. И я знаю, что все хотят увидеть нокауты в первом, втором и третьем раундах, но против Хелениуса он не торопился и сделал один из нокаутов года.

Поединок с Уайлдером – это то, что мы хотим. У нас есть план на три боя. Хелениус, Уайлдер, а затем Тайсон Фьюри. Это наши амбиции.

Мы верим, что Энтони сможет победить Уайлдера. Сегодня вечером начнется Skills Challenge, поэтому мы попытаемся завершить это соглашение в течение нескольких дней. Мы рассматриваем январь и мы готовы подписать соглашение на эту дату. Саудовская Аравия хочет провести один из самых больших боев всех времен в тяжелом весе, и мы готовы к этому.

Джошуа готов к этому бою. Он отдал этому виду спорта все. Он отдал британскому боксу все. Сейчас он готов к большим боям" – сказал он.