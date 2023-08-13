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Джошуа – Хелениус: Подборка лучших моментов боя супертяжей. Видео
Это было эпически
DAZN
В ночь с 12 на 13 августа в Лондоне (Великобритания) на арене О2 состоялся вечер бокса. В главном событии местный спортсмен Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) нокаутом победил финна Роберта Хелениуса (32-5; 21 КО). Вашему вниманию подборка лучших моментов поединка:
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