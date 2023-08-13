Усик показал свою форму за две недели до боя с Дюбуа. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) продолжает подготовку к поединку против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). За две недели до боя наш спортсмен показал свою физическую форму. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).