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Усик показал свою форму за две недели до боя с Дюбуа. Фото
Украинец готов по полной
Фото: The Japan Times
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) продолжает подготовку к поединку против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). За две недели до боя наш спортсмен показал свою физическую форму. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
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