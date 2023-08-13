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Усик показал свою форму за две недели до боя с Дюбуа. Фото

Бокс
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Украинец готов по полной

Усик показал свою форму за две недели до боя с Дюбуа. Фото

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
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Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) продолжает подготовку к поединку против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). За две недели до боя наш спортсмен показал свою физическую форму. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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