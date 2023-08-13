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Уайлдер готов драться с Джошуа, но есть одно условие
Это не помешает организации поединка
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) готов выйти на ринг против британца Энтони Джошуа (26-3; 23 КО). Об этом заявил его тренер Малик Скотт.
"Он более чем готов подраться в январе. В последний раз, когда я общался с Деонтеем, мы планировали что-то на октябрь. Надеюсь, что мы сможем найти соперника, а после этого выйдем и нокаутируем Джошуа в январе.
Энди Руис не хочет сразиться с Деонтеем, поэтому мы ищем кого-то другого, кого-то, кто действительно хочет сразиться и рискнуть. И, к сожалению, кого-то, кто будет нокаутирован" – сказал он.
Напомним, ранее Джошуа
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