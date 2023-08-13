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Уайлдер готов драться с Джошуа, но есть одно условие

Бокс
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Это не помешает организации поединка

Уайлдер готов драться с Джошуа, но есть одно условие

UA-Футбол
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Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) готов выйти на ринг против британца Энтони Джошуа (26-3; 23 КО). Об этом заявил его тренер Малик Скотт.

"Он более чем готов подраться в январе. В последний раз, когда я общался с Деонтеем, мы планировали что-то на октябрь. Надеюсь, что мы сможем найти соперника, а после этого выйдем и нокаутируем Джошуа в январе.

Энди Руис не хочет сразиться с Деонтеем, поэтому мы ищем кого-то другого, кого-то, кто действительно хочет сразиться и рискнуть. И, к сожалению, кого-то, кто будет нокаутирован" – сказал он.

Напомним, ранее Джошуа выразил готовность выйти на ринг против Уайлдера.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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Источник:
fightnews

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