Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Джошуа: Энтони следовал моим указаниям и добился своего
Боксер одержал победу нокаутом
Getty Images/Global Images Ukraine
Деррик Джеймс, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, оценил его выступление в поединке с финном Робертом Хелениусом.
Напомним, что бой состоялся 13 августа, в Лондоне (Великобритания), где Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде.
"Я считаю, что он справился хорошо. У него не было проблем с защитой, не было проблем с движением на ногах. И, очевидно, нужно отметить его решимость, многие люди не рассмотрели его решимость потрясти и нокаутировать.
После шестого раунда я сказал ему: "Делай шаг вбок и продолжай бить правой рукой". Он ответил, что у него проблемы с этим. Я сказал: "Послушай, просто продолжай бить". Он сделал это и добился своего", – сказал Джеймс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Популярное сейчас
- Кайседо присоединится к Челси за 115 млн фунтов
- Неймар согласился на переход в Саудовскую Аравию. Стороны достигли полного соглашения
- Сборная Украины по баскетболу досрочно вышла в плей-офф олимпийской преквалификации
- Джошуа ужасным нокаутом отправил спать Хелениуса. Видео
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО