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Тренер Джошуа: Энтони следовал моим указаниям и добился своего

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Боксер одержал победу нокаутом

Тренер Джошуа: Энтони следовал моим указаниям и добился своего

Getty Images/Global Images Ukraine

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Деррик Джеймс, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, оценил его выступление в поединке с финном Робертом Хелениусом.

Напомним, что бой состоялся 13 августа, в Лондоне (Великобритания), где Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде.

"Я считаю, что он справился хорошо. У него не было проблем с защитой, не было проблем с движением на ногах. И, очевидно, нужно отметить его решимость, многие люди не рассмотрели его решимость потрясти и нокаутировать.

После шестого раунда я сказал ему: "Делай шаг вбок и продолжай бить правой рукой". Он ответил, что у него проблемы с этим. Я сказал: "Послушай, просто продолжай бить". Он сделал это и добился своего", – сказал Джеймс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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В статье: Энтони Джошуа
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