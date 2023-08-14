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Джошуа высказался о бое с Уайлдером
Посмотрим, сумеют ли стороны договориться
Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа в шутку ответил на вопрос о потенциальном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.
"Бой с Уайлдером? Моя спина! Есть здесь доктор? Я повредил спину, потому что тащу на себе весь супертяжёлый дивизион", — сказал Джошуа на пресс-конференции.
Напомним, 13 августа Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде.
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