Хирн: Хргович может провести бой с Усиком

Эдди Хирн, промоутер хорватского супертяжеловеса Филиппа Хрговича (16-0, 13 KO), заявил, что его подопечный является следующим кандидатом на поединок с украинцем Александром Усиком.

"Без сомнений, мы будем настаивать на обязательной защите по линии IBF. Хрговичу нужен был поединок с Маккином, чтобы сохранить активность. IBF подтвердила, что назначит защиту сразу же после боя Усика и Дюбуа. Так что Хргович сразится с победителем", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, 26 августа во Вроцлаве (Польша) Усик проведёт обязательную защиту титулов WBA (Super), IBF и WBO против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 KO).