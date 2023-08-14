  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тедди Атлас: Джошуа сильно переоценен
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тедди Атлас: Джошуа сильно переоценен

Бокс
(1 голосов)

Тренер считает, что британец незаслуженно занимает топовые места в рейтингах

Тедди Атлас: Джошуа сильно переоценен

Фото: isport.ua

Новина українською

Американский тренер Тедди Атлас высказался о победе двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) над финским ветераном Робертом Хелениусом (32-5, 21 KO).

"Джошуа нужно перестать толкать свой джеб и бить, а также перестать тянуться за своей правой рукой. Джошуа нужно использовать финты, чтобы заставить Хелениуса двигаться раньше времени. Если бы Джошуа после сдвоенного джеба пробил правый прямой, все могли бы пойти домой.

Пожалуйста, британские фанаты, я люблю вас, но не препятствуйте мне, когда на своём подкасте я снова напомню вам, что ваш парень переоценён", – написал Атлас в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Ломаченко: Нам необходимо быть единомышленниками в своей стране. Если мы сможем этого добиться, неприятели отступят
yellow-arrow
Чисора: Я не верю, что мы увидим бой Усик - Фьюри
yellow-arrow
Хирн: Хргович может провести бой с Усиком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тедди Атлас Роберт Хелениус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде