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Теренс Кроуфорд готов провести реванш с Эрролом Спенсом
Боксер не исключает такой возможности
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил о возможности реванша с Эроллом Спенсом в рамках первой средней весовой категории.
"Это определённо мой вызов. Мяч на моей стороне, как они говорят. Выбор за мной. Конечно, я бы подумал, чтобы увеличить вес уже в ближайшем будущем, мы можем подраться и в категории до 154 фунтов (69,9 кг)", — сказал Кроуфорд в интервью на канале Sway's Univers в YouTube.
Первый бой между Кроуфордом и Спенсом состоялся 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.
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