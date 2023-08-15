Теренс Кроуфорд готов провести реванш с Эрролом Спенсом

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил о возможности реванша с Эроллом Спенсом в рамках первой средней весовой категории.

"Это определённо мой вызов. Мяч на моей стороне, как они говорят. Выбор за мной. Конечно, я бы подумал, чтобы увеличить вес уже в ближайшем будущем, мы можем подраться и в категории до 154 фунтов (69,9 кг)", — сказал Кроуфорд в интервью на канале Sway's Univers в YouTube.

Первый бой между Кроуфордом и Спенсом состоялся 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.