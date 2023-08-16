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Дюбуа: Я супертяжеловес, а Усик - крузер и мне необходимо это показать

Бокс
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Боксер рассказал о подготовке к поединку

Дюбуа: Я супертяжеловес, а Усик - крузер и мне необходимо это показать

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Бритец Дэниел Дюбуа (19-1, 18 КО) поделился ожиданиями перед боем против облаателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

"Здорово быть андердогом. Хотя есть давление, но я не особо уделяю ему внимание. Как андердог ты ничего такого не чувствуешь. Ты просто выходишь и устраиваешь сопернику разрушение, навязываешь ему бой. Я супертяжеловес, а он - крузер, и мне необходимо это показать, быть агрессором на ринге. Мне 25 лет. Это моя пора.

Я на сто процентов настроен на победу. Я иду побеждать. Сейчас я во всеоружии, в боевом режиме. Будет еще несколько дней тренировок. Я постоянно уставший, но я должен пройти через это. Я отдохну, когда сделаю это. Когда ты становишься чемпионом, ты можешь отдыхать хоть весь остаток жизни", – сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, что уже 26 августа во Вроцлаве пройдет бой Усика и Дэниела Дюбуа.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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Источник:
Sport.ua

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