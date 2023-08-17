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Тайсон Фьюри: Я сделаю из Усика тряпку и протру им ринг

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Но при этом британец избегает поединка

Тайсон Фьюри: Я сделаю из Усика тряпку и протру им ринг

Фото: Sporting News

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Британский боец тяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри предстал во взведённом состоянии в новой серии At Home With The Furys, в которой была показана эмоциональная реакция боксёра на бой других тяжеловесов, Александра Усика и Энтони Джошуа.

"Вперёд AJ, отличный джеб, сынок! Левый хук в тело, давай в том же духе! Удар, удар, удар! Дай волю кулакам. Сделай это, не останавливайся. Боже, направь несколько ударов. Это полный отстой.

Я вот что скажу, я пойду туда и побью их в одну ночь. Настолько они плохи, они просто ужасны. Это был дерьмовый бой, честно. Это по-настоящему дерьмовый бой. Я сделаю из Усика тряпку и протру им ринг. Не дотягивает даже до титула чемпиона Великобритании в тяжёлом весе. Вот отстой", — сказал Фьюри во время просмотра боя.

В бою между Джошуа и Усиком, прошедшем 25 сентября 2021 года, победу праздновал украинский боец, победив единогласным судейским решением.

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В статье: Тайсон Фьюри
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