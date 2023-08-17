Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн: Я более чем уверен, что Джошуа справится с Уайлдером
Промоутер намекает на бой?
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Эдди Хирн высказался о своём клиенте, бывшем двукратном чемпионе мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
"Я думаю, если он сможет быть немного более агрессивным, учитывая его стиль и прогресс работы ног, движений, защиты, работы на дистанции, он станет, трудно сказать непобедимым, но как мне кажется, победит всех. Я более чем уверен, что он одолеет Деонтея Уайлдера", — сказал Хирн на канале Boxing Social в YouTube.
Напомним, 13 августа Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде.
Популярное сейчас
- СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения
- Гвардиола стал первым тренером, который выигрывал Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами
- TSYGANGOD. Жирона в своих соцсетях восхитилась скоростью Цыганкова. ФОТО
- Усик показал свою форму за две недели до боя с Дюбуа. Фото
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО