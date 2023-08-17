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Хирн: Я более чем уверен, что Джошуа справится с Уайлдером

Бокс
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Промоутер намекает на бой?

Хирн: Я более чем уверен, что Джошуа справится с Уайлдером

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер Эдди Хирн высказался о своём клиенте, бывшем двукратном чемпионе мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

"Я думаю, если он сможет быть немного более агрессивным, учитывая его стиль и прогресс работы ног, движений, защиты, работы на дистанции, он станет, трудно сказать непобедимым, но как мне кажется, победит всех. Я более чем уверен, что он одолеет Деонтея Уайлдера", — сказал Хирн на канале Boxing Social в YouTube.

Напомним, 13 августа Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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