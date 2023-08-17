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Нейт Диас рассказал о возможном бое с Джейком Полом по правилам ММА
Только бокс
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз сделал заявление у себя в социальных сетях. Ранее появились слухи, согласно которым Диаз может провести реванш с Джейком Полом по правилам ММА.
"Нет, мы боксируем", — написал Диаз.
Первый поединок между Диазом и Джейком Полом проходил по правилам бокса. Он состоялся 6 августа в Далласе (США) и завершился победой Пола единогласным судейским решением по итогам десяти раундов.
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