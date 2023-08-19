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Усик завершил подготовку к поединку против Дюбуа. Фото

Бокс
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Удачи в бою, чемпион

Усик завершил подготовку к поединку против Дюбуа. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) завершил подготовку к поединку против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). Наш спортсмен провел последние спарринг-сессии на ринге и поблагодарил боксеров, которые помогали в подготовке к поединку.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша), украинец будет защищать все четыре чемпионских пояса.

Ранее подготовку к поединку завершил и Дюбуа

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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