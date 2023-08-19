Холифилд: Нет никого быстрее Усика

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд поделился своими ожиданиями от поединка украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует K.O. Artist Sports:

"Думаю, это будет интересное сражение, потому что Тайсон Фьюри – хороший боец, но Усик – он ловкий парень. Он ловок, он двигается и может нанести удар. Итак, главное то, что вам нужно увидеть, как два человека борются, чтобы выяснить правду

Большие ребята не бьются лучше малых, вот и все. Малые ребята всегда умелые, но большие всегда сильны. С Тайсоном Фьюри все по-другому.

Фьюри – большой парень, но он боксирует очень хорошо, и он показал, что имеет силу. Но нет никого быстрее Усика. Его сложно перебоксировать, и в этом может быть разница" – сказал он.