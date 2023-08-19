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Дюбуа о бое с Усиком: Должен быть тем же парнем, но лучшим, чем раньше
Тебе будет не легко
Британский супертяж Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) поделился планами на бой против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Frank Warren's Queensberry Promotions:
— Во время подготовки вы самостоятельно просматриваете записи боев Усика или занимается ли этим исключительно ваш тренер Дон Чарльз?
— Конечно, я сам тоже их смотрю, как мой тренер. Дон помогает мне в углу. Все, что я должен делать – прислушаться к его советам, выйти и показать лучшее, на что я способен. Это будет интересное зрелище.
— Для того чтобы выиграть бой, вы должны стать другим Даниэлем Дюбуа, показать что-то новое?
— Нет, я должен быть тем же парнем, но лучшим, чем раньше, — сказал Дюбуа.
Напомним, что ранее Усик
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