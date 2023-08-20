Фьюри: Мы с Джошуа вдохновили многих британских боксеров

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал о своих заслугах перед боксом Великобритании. Его слова цитирует Sky Sports:

"Считаю, что мы с Джошуа показали другим британским супертяжам цель. Мы дали им надежду, что можно достичь многого.

Потому что до того, как я стал чемпионом мира, Британия имела, возможно, всего шесть или пять чемпионов мира в тяжелом весе за всю историю бокса. Думаю, что мы вдохновили многих людей и надеюсь, они смогут двигаться дальше и хорошо выступать в дивизионе.

На мой взгляд, у нас есть много талантов. Молодой Дэвид Аделие, Соломон Дакрес, Джонни Фишер, Фрейзер Кларк, Натан Горман, Даниэль Дюбуа.

Я не думаю, что сейчас они приближаются к мировому уровню. Я не уверен, как далеко они смогут зайти, но они, безусловно, выглядят как хорошие проспекты" – сказал он.