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Фьюри: Мы с Джошуа вдохновили многих британских боксеров
И это действительно так
Фото: Sporting News
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал о своих заслугах перед боксом Великобритании. Его слова цитирует Sky Sports:
"Считаю, что мы с Джошуа показали другим британским супертяжам цель. Мы дали им надежду, что можно достичь многого.
Потому что до того, как я стал чемпионом мира, Британия имела, возможно, всего шесть или пять чемпионов мира в тяжелом весе за всю историю бокса. Думаю, что мы вдохновили многих людей и надеюсь, они смогут двигаться дальше и хорошо выступать в дивизионе.
На мой взгляд, у нас есть много талантов. Молодой Дэвид Аделие, Соломон Дакрес, Джонни Фишер, Фрейзер Кларк, Натан Горман, Даниэль Дюбуа.
Я не думаю, что сейчас они приближаются к мировому уровню. Я не уверен, как далеко они смогут зайти, но они, безусловно, выглядят как хорошие проспекты" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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