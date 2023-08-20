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Промоутер Джошуа: Все наши усилия направлены на поединок с Уайлдером
Это сражение должно состояться
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (25-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал, что их команда работает над организацией поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:
"Я не шучу. Я дважды был в Саудовской Аравии, чтобы вести переговоры об этом бое. Я провел там две встречи и три в Лондоне. Джошуа хочет драться с Деонтеем Уайлдером. Единственный способ не состояться этому бою – если Саудовская Аравия откажется провести его.
Как слышал от Уайлдера и его менеджера, они поддерживают эту идею. Мы должны подписать контракт и пройти все процедуры, чтобы организовать бой. Если этого не произойдет, я думаю, что Джошуа проведет сражение в декабре. Но все наши усилия направлены на поединок с Деонтеем.
Честно говоря, я бы не тратил в свое время на то, чтобы летать по всему миру, пытаясь делать вид, что мы хотим этого боя. Это масштабный поединок на кону огромные деньги, и это то, что мне нужно сделать для Энтони. Мы настроены положительно" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Усик
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