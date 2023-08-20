Фьюри не верит в поединок против Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) не верит в организацию поединка против Энтони Джошуа (25-3; 23 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Я пытался. За последний год или около того я пытался два или три раза. По тем или иным причинам это всегда не происходило, так что я не ощущаю оптимизма.

Приблизительно неделю во время переговоров в этом году я был настроен очень оптимистично. Потом произошло еще многое. После этого я сказал: "Нет, этого не будет".

Думаю, что он счастлив проигрывать людям не из этой страны, но я не думаю, что он хочет проигрывать кому-то из Великобритании. Неважно, что на кону стоят деньги. Может, и хочет, но не сейчас. Посмотрим. Я не могу заглянуть в будущее" – сказал он.